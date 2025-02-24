Помощь Украине — ЕС объявил о новом пакете на 3,5 млрд евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 февраля объявила о выделении помощи Украине на сумму 3,5 млрд евро. Кроме того, она пообещала представить комплексный план по увеличению европейского производства вооружений, где Украина также получит выгоду.

Об этом она сказала в заявлении на Международном саммите поддержки Украины в Киеве, сообщает "Европейская правда".

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Во время своего визита в Киев фон дер Ляйен заявила, что "Европа здесь, чтобы укрепить Украину в критический момент". Она сказала, что может объявить новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины и он поступит уже в марте.

"На кону не только судьба Украины, а судьба Европы, поэтому первоочередной задачей европейцев остается усиление сопротивления Украины", — подчеркнул глава Еврокомиссии.

Также она подчеркнула, что на сегодня ЕС и государства-члены предоставили Украине помощь на 134 млрд евро. По ее словам, "это больше, чем кто-либо другой".

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен пообещала представить комплексный план по увеличению европейского производства вооружений, где Украина также получит выгоду. В то же время ЕС подготовил амбициозный пакет по энергетической безопасности, цель которого — обеспечить устойчивую, безопасную и конкурентоспособную энергетическую систему для Украины.

Напомним, 23 февраля во время своей пресс-конференции президент Владимир Зеленский рассказал, что за три года войны США предоставили Украине 100 миллиардов долларов помощи.

В то же время он отметил, что Америка не приостановила помощь Украине, но новых пакетов поддержки не объявляла.