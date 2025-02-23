Допомога від США — Зеленський відповів, чи призупинили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки не призупинили допомогу Україні. Разом з тим, нових пакетів підтримки також не оголошували.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2025".

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Президент України наголосив, що Сполучені Штати не призупинили допомогу Україні. Разом з тим, є певні затримки.

"Зараз допомога є, хоча проголосували більше — 15 млрд ще в дорозі. У зброї та технічних засобах. Нічого не зупинено, але нічого нового не проголошено. "А щоб щось нове було, треба розуміти, як нове ви будете віддавати". Ми готові проговорити формат, що ми отримаємо і як віддаватимемо, у цій угоді", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявив, що США та Росія постійно вели переговори протягом війни. За його словами, раніше це просто було не публічно.

Глава України також додав, що Сполучені Штати Америки робитимуть все, аби гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Зеленський назвав це їхньою метою №1.