Помощь от США — Зеленский ответил, приостановили ли

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки не приостановили помощь Украине. Вместе с тем, новых пакетов поддержки также не объявляли.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Президент Украины подчеркнул, что Соединенные Штаты не приостановили помощь Украине. Вместе с тем, есть определенные задержки.

"Сейчас помощь есть, хотя проголосовали больше — 15 млрд еще в пути. В оружии и технических средствах. Ничего не остановлено, но ничего нового не провозглашено. "А чтобы что-то новое было, надо понимать, как новое вы будете отдавать". Мы готовы проговорить формат, что мы получим и как будем отдавать в этом соглашении", — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что США и Россия постоянно вели переговоры в течение войны. По его словам, раньше это просто было не публично.

Глава Украины также добавил, что Соединенные Штаты Америки будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Зеленский назвал это их целью №1.