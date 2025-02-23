Війна в Україні — США і Росія завжди вели переговори

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

США та Росія постійно вели переговори протягом війни. Раніше це просто було непублічно.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Зеленський повідомив, що протягом війни в Україні США та Росія завжди вели переговори. За його словами, раніше це було непублічно.

Зазначимо, 18 лютого представники США та Росії розпочали переговори в Саудівській Аравії. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф наголосив, що Штати залишилися задоволені переговорами.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії й обговорювали війну в Україні. Ці зустрічі нібито втратили актуальність після офіційних та публічних перемовин сторін.

