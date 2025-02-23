Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow США і РФ завжди вели переговори протягом війни, — Зеленський arrow

США і РФ завжди вели переговори протягом війни, — Зеленський

23 лютого 2025 18:45
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — США і Росія завжди вели переговори
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

США та Росія постійно вели переговори протягом війни. Раніше це просто було непублічно.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

Читайте також:

Переговори між США і РФ

Зеленський повідомив, що протягом війни в Україні США та Росія завжди вели переговори. За його словами, раніше це було непублічно. 

Зазначимо, 18 лютого представники США та Росії розпочали переговори в Саудівській Аравії. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф наголосив, що Штати залишилися задоволені переговорами. 

Нагадаємо, раніше агентство Reuters писало, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії й обговорювали війну в Україні. Ці зустрічі нібито втратили актуальність після офіційних та публічних перемовин сторін. 
 

Володимир Зеленський США переговори Росія 3 роки війни
Реклама
Реклама
Реклама