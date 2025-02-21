Мирні переговори — представники США і РФ таємно бачились у Швейцарії

Представники США і РФ на переговорах. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Представники США та Росії таємно зустрічалися у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Остання зустріч відбулася минулого тижня.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство повідомило, що про цю зустріч розповіли анонімні джерела, які обізнані з питанням. За їхніми даними, представники США і Росії мали перші контакти незадовго після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада.

Зазначається, що хоча учасники й мають дипломатичний досвід, вони не є державними посадовцями і наразі невідомо, чи були вони направлені на цю зустріч їхніми урядами. Водночас джерела відмовилися називати імена учасників.

Анонімні співрозмовники повідомили, що невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі. Однак багато деталей залишаються незрозумілими, зокрема, порядок денний цих зустрічей, коли вони почалися та чи були там присутні українці.

"Раніше нерозголошені зустрічі підкреслюють залаштункові зусилля США та Росії з вивчення шляхів припинення війни в Україні. Трамп, який перебував на посаді лише місяць, різко змінив підхід США до конфлікту в Україні трирічної давнини, вступивши в прямі контакти з президентом Росії Володимиром Путіним і наполягаючи на швидкій угоді, щоб припинити війну", — йдеться у матеріалі.

Відомо, що зустрічі у Швейцарії відрізняються своїми дискусіями. За даними джерел, це більш дипломатична мова для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій. Зазначається, що одна із зустрічей відбулась в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Нагадаємо, 18 лютого представники США та Росії розпочали переговори про війну в Україні у Саудівській Аравії. В РФ заявляли, що прогрес у переговорах можливий у найближчі 2-3 місяці.

Незадовго Держдеп США повідомив, що сторони домовилися створити переговорні групи щодо війни в Україні, і Америка задоволена результатом зустрічі.