Мирные переговоры — представители США и РФ тайно виделись в Швейцарии

Представители США и РФ на переговорах. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Представители США и России тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине. Последняя встреча состоялась на прошлой неделе.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство сообщило, что об этой встрече рассказали анонимные источники, которые знакомы с вопросом. По их данным, представители США и России имели первые контакты вскоре после победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Отмечается, что хотя участники и имеют дипломатический опыт, они не являются государственными чиновниками и пока неизвестно, были ли они направлены на эту встречу их правительствами. В то же время источники отказались называть имена участников.

Анонимные собеседники сообщили, что небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах. Однако многие детали остаются непонятными, в частности, повестка дня этих встреч, когда они начались и присутствовали ли там украинцы.

"Ранее неразглашенные встречи подчеркивают закулисные усилия США и России по изучению путей прекращения войны в Украине. Трамп, который находился в должности всего месяц, резко изменил подход США к конфликту в Украине трехлетней давности, вступив в прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным и настаивая на быстром соглашении, чтобы прекратить войну", — говорится в материале.

Известно, что встречи в Швейцарии отличаются своими дискуссиями. По данным источников, это более дипломатический язык для неофициального диалога, направленного на улучшение коммуникации и выдвижение идей, а не на разработку конкретных предложений. Отмечается, что одна из встреч состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, 18 февраля представители США и России начали переговоры о войне в Украине в Саудовской Аравии. В РФ заявляли, что прогресс в переговорах возможен в ближайшие 2-3 месяца.

Незадолго Госдеп США сообщил, что стороны договорились создать переговорные группы по войне в Украине, и Америка довольна результатом встречи.