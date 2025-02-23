Война в Украине — США и Россия всегда вели переговоры

США и РФ всегда вели переговоры в течение войны, — Зеленский
США и Россия постоянно вели переговоры в течение войны. Ранее это просто было не публично.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".
Переговоры между США и РФ
Зеленский сообщил, что на протяжении войны в Украине США и Россия всегда вели переговоры. По его словам, ранее это было не публично.
Отметим, 18 февраля представители США и России начали переговоры в Саудовской Аравии. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подчеркнул, что Штаты остались довольны переговорами.
Напомним, ранее агентство Reuters писало, что дипломаты США и РФ тайно встречались в Швейцарии и обсуждали войну в Украине. Эти встречи якобы потеряли актуальность после официальных и публичных переговоров сторон.
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