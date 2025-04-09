Россия может вторгнуться на Балканы — прогноз Politico

Владимир Путин. Фото: Reuters

На Западных Балканах, в частности в Белграде, Косово и Сараево, снова звучат тревожные сигналы. Пока внимание Европы было сосредоточено на войне в Украине, ситуация в этом регионе постепенно обостряется. Лидеры как Балканских стран, так и Великобритании выражают опасения, что президент России Владимир Путин может использовать эти разломы для дальнейшей дестабилизации.

Об этом пишет РоІітісо.

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Великобритания, обеспокоенная возможностью российского вмешательства, настаивает на интеграции всех шести государств Западных Балкан в Европейский Союз. Это должно уменьшить влияние Кремля и стабилизировать ситуацию в регионе.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в регион отметил: "В это время, когда война в Европе и российское вмешательство продолжаются, нельзя отводить взгляд от Западных Балкан. Это регион с огромными проблемами, которые еще предстоит решить".

Путин, по словам Лемми, стремится держать регион в постоянной нестабильности, используя этнические и религиозные разногласия для усиления своего влияния. Таким образом, вопрос присоединения к ЕС для этих стран приобретает не только экономическое, но и геополитическое значение. Проблемы, с которыми сталкиваются страны Западных Балкан, такие как политический кризис в Боснии и Герцеговине из-за сепаратистской политики Милорада Додика или взаимные обвинения между Сербией и Косово, делают этот процесс еще более сложным.

Эксперты считают, что Кремль может попытаться использовать эти противоречия для собственных стратегических целей, усиливая дестабилизацию в регионе, что также создает угрозу для безопасности ЕС. Один из британских чиновников отметил, что если страны Балкан не активизируют свои усилия для вступления в ЕС, то они рискуют остаться в сфере влияния России, что лишь углубит их изоляцию.

Сербия, несмотря на политические отступления и тесные связи с Россией, все еще стремится вступить в ЕС. Однако процесс этого вступления осложняется авторитарными тенденциями правительства под руководством президента Александра Вучича и высоким уровнем коррупции. Протесты, охватившие Белград после трагедии в Новом Саде, где погибли 16 человек из-за обвала навеса на отремонтированном железнодорожном вокзале, стали выражением недовольства правительством. Студенты и активисты выступают против коррупционных сделок и застройки, связанной с семьей Дональда Трампа.

Напомним, что недавно в сербской столице Белграде проходили массовые акции против действующего правительства президента Александра Вучича.

Ранее премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов.