В Politico назвали следующую цель Путина для вторжения
На Западных Балканах, в частности в Белграде, Косово и Сараево, снова звучат тревожные сигналы. Пока внимание Европы было сосредоточено на войне в Украине, ситуация в этом регионе постепенно обостряется. Лидеры как Балканских стран, так и Великобритании выражают опасения, что президент России Владимир Путин может использовать эти разломы для дальнейшей дестабилизации.
Об этом пишет РоІітісо.
Путин рассматривает Западные Балканы как "следующую площадку" для вторжения
Великобритания, обеспокоенная возможностью российского вмешательства, настаивает на интеграции всех шести государств Западных Балкан в Европейский Союз. Это должно уменьшить влияние Кремля и стабилизировать ситуацию в регионе.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в регион отметил: "В это время, когда война в Европе и российское вмешательство продолжаются, нельзя отводить взгляд от Западных Балкан. Это регион с огромными проблемами, которые еще предстоит решить".
Путин, по словам Лемми, стремится держать регион в постоянной нестабильности, используя этнические и религиозные разногласия для усиления своего влияния. Таким образом, вопрос присоединения к ЕС для этих стран приобретает не только экономическое, но и геополитическое значение. Проблемы, с которыми сталкиваются страны Западных Балкан, такие как политический кризис в Боснии и Герцеговине из-за сепаратистской политики Милорада Додика или взаимные обвинения между Сербией и Косово, делают этот процесс еще более сложным.
Эксперты считают, что Кремль может попытаться использовать эти противоречия для собственных стратегических целей, усиливая дестабилизацию в регионе, что также создает угрозу для безопасности ЕС. Один из британских чиновников отметил, что если страны Балкан не активизируют свои усилия для вступления в ЕС, то они рискуют остаться в сфере влияния России, что лишь углубит их изоляцию.
Сербия, несмотря на политические отступления и тесные связи с Россией, все еще стремится вступить в ЕС. Однако процесс этого вступления осложняется авторитарными тенденциями правительства под руководством президента Александра Вучича и высоким уровнем коррупции. Протесты, охватившие Белград после трагедии в Новом Саде, где погибли 16 человек из-за обвала навеса на отремонтированном железнодорожном вокзале, стали выражением недовольства правительством. Студенты и активисты выступают против коррупционных сделок и застройки, связанной с семьей Дональда Трампа.
Напомним, что недавно в сербской столице Белграде проходили массовые акции против действующего правительства президента Александра Вучича.
Ранее премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов.
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