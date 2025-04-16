Переговоры по Украине во Франции — Рубио и Виткофф прибудут на встречу

Рубио и Виткофф поедут во Францию — будут переговоры по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе поедут во Францию для переговоров по Украине. Они хотят как можно быстрее прекратить войну.
Об этом сообщает Politico.
Визит Рубио и Виткоффа во Францию
Отмечается, что визит состоится на этой неделе. Уиткофф планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а госсекретарь США Рубио — с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Источник из Белого дома сообщил, что стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз Дональда Трампа.
Встреча Макрона с Виткоффом состоится через несколько дней после переговоров представителя Трампа с Путиным по прекращению огня в Украине. Отметим, президент Франции возглавляет европейскую инициативу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, в частности, через развертывание миротворческого контингента.
Напомним, 11 апреля Виткофф провел первую встречу в РФ, где встретился со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым.
Разговор длился более четырех часов, а после него Стив Виткофф заявил, что "стороны приближаются к важному этапу".
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