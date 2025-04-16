Переговоры по Украине во Франции — Рубио и Виткофф прибудут на встречу

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф на этой неделе поедут во Францию для переговоров по Украине. Они хотят как можно быстрее прекратить войну.

Об этом сообщает Politico.

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Визит Рубио и Виткоффа во Францию

Отмечается, что визит состоится на этой неделе. Уиткофф планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а госсекретарь США Рубио — с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Источник из Белого дома сообщил, что стороны обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз Дональда Трампа.

Встреча Макрона с Виткоффом состоится через несколько дней после переговоров представителя Трампа с Путиным по прекращению огня в Украине. Отметим, президент Франции возглавляет европейскую инициативу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, в частности, через развертывание миротворческого контингента.

Напомним, 11 апреля Виткофф провел первую встречу в РФ, где встретился со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым.

Разговор длился более четырех часов, а после него Стив Виткофф заявил, что "стороны приближаются к важному этапу".