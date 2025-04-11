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Путін та Віткофф завершили переговори — перші результати

11 квітня 2025 22:20
Анастасія Писаненко - редактор
Переговори Путіна та Віткоффа 11 квітня — перші результати
Путін та Віткофф. Фото: росЗМІ
Анастасія Писаненко - редактор

У п'ятницю, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі пройшли переговори спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа та президента РФ Володимира Путіна. Вони оговорювали питання війни в Україні.

Про це повідомляють у росЗМІ.

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Зустріч Віткоффа та Путіна тривала 4,5 години за закритими дверима.

Як зазначили у росЗМІ, темою зустрічі Путіна та Віткоффа були "аспекти українського врегулювання".

Наразі подробиці залишаються невідомими.

Путін та Віткофф завершили переговори — перші результати - фото 1
Путін та Віткофф. Фото: росЗМІ
Путін та Віткофф завершили переговори — перші результати - фото 2
Переговори Путіна та Віткоффа. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва Російської Федерації. Він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.

Раніше президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.

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