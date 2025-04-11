Переговори Путіна та Віткоффа 11 квітня — перші результати

Путін та Віткофф завершили переговори — перші результати
У п'ятницю, 11 квітня, у Санкт-Петербурзі пройшли переговори спеціального посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа та президента РФ Володимира Путіна. Вони оговорювали питання війни в Україні.
Про це повідомляють у росЗМІ.
Що відомо про переговори США та РФ
Зустріч Віткоффа та Путіна тривала 4,5 години за закритими дверима.
Як зазначили у росЗМІ, темою зустрічі Путіна та Віткоффа були "аспекти українського врегулювання".
Наразі подробиці залишаються невідомими.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва Російської Федерації. Він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.
Раніше президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.
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