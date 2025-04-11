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Путин и Виткофф завершили переговоры — первые результаты

11 апреля 2025 22:20
Анастасия Писаненко - редактор
Переговоры Путиан и Виткоффа 11 апреля - первые результаты
Путин и Уиткофф. Фото: росСМИ
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге прошли переговоры специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента РФ Дональда Трампа. Они обсуждали вопросы войны в Украине.

Об этом сообщают в росСМИ.

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Встреча Уиткоффа и Путина длилась 4,5 часа за закрытыми дверями.

Сейчас подробности остаются неизвестными.

Напомним, что сегодня, 11 апреля, президент США Дональд Трамп обратился к руководству Российской Федерации. Он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.

Ранее президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.

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