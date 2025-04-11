Переговоры Путиан и Виткоффа 11 апреля - первые результаты

Путин и Уиткофф. Фото: росСМИ

В пятницу, 11 апреля, в Санкт-Петербурге прошли переговоры специального посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента РФ Дональда Трампа. Они обсуждали вопросы войны в Украине.

Об этом сообщают в росСМИ.

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Встреча Уиткоффа и Путина длилась 4,5 часа за закрытыми дверями.

Сейчас подробности остаются неизвестными.

Напомним, что сегодня, 11 апреля, президент США Дональд Трамп обратился к руководству Российской Федерации. Он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.

Ранее президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.