Україна веде перемовини у Франції щодо перемир'я

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 17 квітня, українська делегація у складі керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа з робочим візитом. У рамках поїздки запланована участь у серії двосторонніх і багатосторонніх переговорів із представниками країн-учасниць Коаліції охочих і спроможних надати Україні безпекові гарантії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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"В рамках візиту запланована участь делегації у серії двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав Коаліції охочих", — йдеться у повідомленні МЗС.

Серед основних тем — шляхи досягнення повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту для гарантування тривалого миру, а також майбутнє спільних безпекових ініціатив, які дозволять Україні ефективно відновлювати державу й утримувати стабільність у регіоні.

Також українська делегація планує зустрічі з представниками США, які в ці дні також перебувають у Франції. За словами Єрмака, йдеться про важливі питання для безпеки не лише України, а й усього європейського континенту.

"В рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав Коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії. Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції", — повідомив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, відомо, що делегація із США також прибуде до Франції.

Також в МЗС повідомили, скільки разів Росія порушила "енергетичне перемир'я" за останню добу.