Украина ведет переговоры во Франции о перемирии

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 17 апреля, украинская делегация в составе руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж с рабочим визитом. В рамках поездки запланировано участие в серии двусторонних и многосторонних переговоров с представителями стран-участниц Коалиции желающих и способных предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"В рамках визита запланировано участие делегации в серии двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств Коалиции желающих", — говорится в сообщении МИД.

Среди основных тем — пути достижения полного прекращения огня, привлечение многонационального военного контингента для обеспечения длительного мира, а также будущее совместных инициатив по безопасности, которые позволят Украине эффективно восстанавливать государство и удерживать стабильность в регионе.

Также украинская делегация планирует встречи с представителями США, которые в эти дни также находятся во Франции. По словам Ермака, речь идет о важных вопросах для безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности, из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции", — сообщил Андрей Ермак.

Напомним, известно, что делегация из США также прибудет во Францию.

Также в МИД сообщили, сколько раз Россия нарушила "энергетическое перемирие" за последние сутки.