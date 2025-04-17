В Париже обсуждают возможность объявления перемирия - какие сроки

В Париже обсуждают возможность объявления перемирия — сроки
В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия. Это должно произойти 20 апреля.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 17 апреля.
Что известно о планах объявления всеобщего перемирия
"В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля", — написал Гончаренко.
Больше деталей он не предоставил.
Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.
Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.
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