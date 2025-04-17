В Париже обсуждают возможность объявления перемирия - какие сроки

Президенты Франции и Украины. Иллюстрационное фото: Reuters

В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия. Это должно произойти 20 апреля.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, 17 апреля.

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Что известно о планах объявления всеобщего перемирия

"В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля", — написал Гончаренко.

Больше деталей он не предоставил.

Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.

Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.