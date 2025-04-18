Переговоры о мире в Украине — Вэнс заявил о прогрессе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Jim Watson/Pool via REUTERS

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние 24 часа в переговорах по окончанию войны в Украине "есть прогресс". По его словам, Америка положительно настроена на конец конфликта.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

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Вэнс сказал, что США оптимистично настроены относительно завершения войны между Россией и Украиной.

"Я хочу сообщить премьеру о некоторых переговорах между Россией и Украиной... и о некоторых вещах, которые произошли за последние 24 часа. Поскольку переговоры продолжаются, я не буду забегать вперед, но мы оптимистично настроены, надеясь, что можем завершить эту очень жестокую войну", — подчеркнул вице-президент.

Напомним, 17 апреля в Париже обсуждали возможность объявления перемирия. Это планируют на 20 апреля.

В то же время Дональд Трамп во время встречи с Мелони заявил, что США ждут ответа от РФ относительно предложения полного прекращения огня уже на этой неделе.