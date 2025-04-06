Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після виписки з лікарні 6 квітня — що сказав

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

У неділю, 6 квітня, Папа Римський Франциск вперше виступив на публіці після виписки з лікарні. Він привітав вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

Про це пише Reuters.

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Перебуваючи у кріслі колісному та отримуючи кисень через невелику трубку під носом, 88-річний понтифік звернувся до присутніх із коротким повідомленням.

"Щасливої неділі всім. Дуже вам дякую", — сказав він.

Це була його перша поява на публіці з 23 березня, коли він залишив римську лікарню Джемеллі після понад п’яти тижнів лікування від двосторонньої пневмонії. Під час госпіталізації стан Папи був критичним; лікарі навіть розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому мирно піти з життя.

Проте після лікування від двосторонньої пневмонії лікарі призначили Папі два місяці відпочинку. Залишається невизначеним, чи зможе він очолити великодні святкування 20 квітня.