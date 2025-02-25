Папа Франциск у лікарні — вірян закликають до молитви

Люди проводять спільну ходу та молитву за здоров'я Папи Франциска. REUTERS/Martin Cossarini

За даними ватиканського кореспондента Майкла Хенса, посилаючись на джерела у клініці, лікарі вважають, що Папі Римському Франциску може залишатися менш як 72 години. Його стан ускладнюється через тривалу дихальну недостатність, через що він продовжує отримувати кисень, хоч і з дещо зниженими потоками. Окрім цього, повідомляється про легку форму ниркової недостатності, яку лікарі поки що не вважають критичною.

Про це Майкл Хенс повідомив у соцмережі X.

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Папа Франциск у критичному стані

Повідомлення Майкла Хенса. Фото: скриншот

У Ватикані стверджують, що Папа Франциск почуває себе вже краще

У Ватикані заявили, що стан Папи Римського Франциска, який перебуває в лікарні Джемеллі, все ще залишається критичним, однак є незначне покращення. За офіційною інформацією, у понтифіка більше не спостерігається астматичних респіраторних кризів, а деякі показники лабораторних аналізів демонструють позитивну динаміку.

Повідомлення Майкла Хенса про стан Папи. Фото: скриншот

Капелан лікарні Джемеллі закликав вірян до молитов із "надією проти всякої надії". Попри погане самопочуття, Папа Франциск зміг прийняти Святе Причастя та навіть виконував деякі свої обов’язки.

Тим часом люди у кількох країнах світу зібралися на спільну молитву за здоров'я понтифіка.

Спільна молитва. Фото: REUTERS/Martin Cossarini

Люди принесли свічки та квіти у молитві за здоров'я понтифіка. REUTERS/Martin Cossarini

Офіційний прогноз щодо його стану залишається невідомим. У Ватикані не розголошують подробиць про можливий розвиток подій, проте наголошують, що лікарі роблять усе можливе для порятунку життя понтифіка.

Нагадаємо, наприкінці грудня Папа Римський повідомляв про наміри відвідати Україну, проте конкретної дати він не називав.

На початку лютого Папа Римський Франциск звернувся до українців із закликом пробачити ворогам.