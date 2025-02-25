Папа Франциск в больнице — верующих призывают к молитве

Люди проводят совместное шествие и молитву за здоровье Папы Франциска. REUTERS/Martin Cossarini

По данным ватиканского корреспондента Майкла Хенса, ссылаясь на источники в клинике, врачи считают, что Папе Римскому Франциску может оставаться менее 72 часов. Его состояние осложняется из-за длительной дыхательной недостаточности, из-за чего он продолжает получать кислород, хотя и с несколько сниженными потоками. Кроме этого, сообщается о легкой форме почечной недостаточности, которую врачи пока не считают критической.

Об этом Майкл Хэнс сообщил в соцсети X.

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Папа Франциск в критическом состоянии

Сообщение Майкла Хенса. Фото: скриншот

В Ватикане утверждают, что Папа Франциск чувствует себя уже лучше

В Ватикане заявили, что состояние Папы Римского Франциска, который находится в больнице Джемелли, все еще остается критическим, однако есть незначительное улучшение. По официальной информации, у понтифика больше не наблюдается астматических респираторных кризов, а некоторые показатели лабораторных анализов демонстрируют положительную динамику.

Сообщение Майкла Хенса о состоянии Папы. Фото: скриншот

Капеллан больницы Джемелли призвал верующих к молитвам с "надеждой против всякой надежды". Несмотря на плохое самочувствие, Папа Франциск смог принять Святое Причастие и даже выполнял некоторые свои обязанности.

Тем временем люди в нескольких странах мира собрались на совместную молитву за здоровье понтифика.

Совместная молитва. Фото: REUTERS/Martin Cossarini

Люди принесли свечи и цветы в молитве за здоровье понтифика. REUTERS/Martin Cossarini

Официальный прогноз относительно его состояния остается неизвестным. В Ватикане не разглашают подробностей о возможном развитии событий, однако отмечают, что врачи делают все возможное для спасения жизни понтифика.

Напомним, в конце декабря Папа Римский сообщал о намерениях посетить Украину, однако конкретной даты он не называл.

В начале февраля Папа Римский Франциск обратился к украинцам с призывом простить врагов.