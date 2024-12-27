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Папа Римський приїде в Україну, але дата візиту невідома

27 грудня 2024 04:00
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, заявив глава УГКЦ Святослав
Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Папа Римський Франциск прийняв запрошення відвідати Україну, однак дата візиту невідома. У найближчих планах понтифіка, зокрема у 2025 році, візит не запланований.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова Української греко-католицької церкви Святослав.

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На думку глави УГКЦ, такий візит привернув би увагу світової громадськості, світового християнського співтовариства, і в тому числі, питання України на глобальному рівні зазвучало б по-новому.

На уточнююче питання, чи точно немає даних чи якихось переконань, що Папа Римський має плани відвідати Україну у 2025 році, Святослав сказав наступне.

"Поки що немає, але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж вирішить приїхати до України", — сказав глава УГКЦ.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск в середині грудня помолився за "довгоочікуваний мир для двох народів", маючи на увазі війну Росії проти України. Крім того, він назвав українців та росіян "братами".

Також ми писали, що понтифік у молитві напередодні Різдва закликав припинити вогонь у всіх бойових зонах бойових дій. Він засудив жорстокі бомбардування шкіл і лікарень як в Україні, так і в Газі.

Папа Римський Україна війна в Україні УГКЦ візит

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