Папа Римский принял приглашение посетить Украину, заявил глава УГКЦ Святослав

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск принял приглашение посетить Украину, однако дата визита неизвестна. В ближайших планах понтифика, в частности в 2025 году, визит не запланирован.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Украинской греко-католической церкви Святослав.

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Визит Папы Римского в Украину

По мнению главы УГКЦ, такой визит привлек бы внимание мировой общественности, мирового христианского сообщества, и в том числе вопрос Украины на глобальном уровне зазвучал бы по-новому.

На уточняющий вопрос, нет ли данных или каких-либо убеждений, что Папа Римский имеет планы посетить Украину в 2025 году, Святослав сказал следующее.

"Пока нет, но папа Франциск порой любит делать сюрпризы. Он может анонсировать визит буквально за месяц перед тем, как решит приехать в Украину", — сказал глава УГКЦ.

Напомним, что Папа Римский Франциск в середине декабря помолился за "долгожданный мир для двух народов", имея в виду войну России против Украины. Кроме того, он назвал украинцев и россиян "братьями".

Также мы писали, что понтифик в молитве в канун Рождества призвал прекратить огонь во всех боевых зонах боевых действий. Он осудил жестокие бомбардировки школ и больниц как в Украине, так и в Газе.