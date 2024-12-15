Папа Римський помолився за українців та росіян, назвавши братами

Папа Римський. Фото: Reuters

Папа Римський Франциск у неділю, 15 грудня, помолився за "довгоочікуваний мир для двох народів", маючи на увазі війну в Україні. Він назвав українців та росіян "братами".

Про це пише Vatican News.

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Папа Римський, виголошуючи молитву до "Пресвятої Богородиці" сьогодні, висловився за "довгоочікуваний мир для українського народу і російського народу".

"Вони брати, двоюрідні брати. Нехай вони порозуміються!. Війна — це завжди поразка. Мир усьому світу", — сказав він.

Нагадаємо, у жовтні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським в Апостольському палаці Ватикану. Вони обговорювали питання повернення українських військовополонених.

А видання The Independent писало, що новообраний президент США Дональд Трамп може сформувати політичний альянс з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і Папою Римським Франциском для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.