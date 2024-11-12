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Союз Трампа, Орбана та Папи може завадити Україні — ЗМІ

12 листопада 2024 17:20
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Трам може сформувати політичний альянс з Орбаном і Папою Римським — це завадить Україні
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп може сформувати політичний альянс з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і Папою Римським Франциском для досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Йдеться про територіальні поступки.

Про це пише The Independent з посиланням на дипломатів.

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Небезпечний альянс

Посол Угорщини у Ватикані Едуард Габсбург-Лотрінген вважає, що союз Трампа, Орбана і Папи Франциска може змусити Київ піти на територіальні поступки, щоб припинити війну.

Він зазначив, що Папа Римський активно підтримує ідею припинення війни і, можливо, підтримає мирну угоду, яку розробить новий альянс. Орбан і Франциск вже тривалий час закликають до припинення війни, особливо з огляду на угорську меншину в Україні, а також на загрози для регіональної безпеки, пов’язані з конфліктом.

Габсбург-Лотрінген підкреслив, що відносини між США і Угорщиною були на піку під час першого президентства Трампа, особливо в питаннях боротьби з нелегальною імміграцією, підтримки традиційних сімейних цінностей та мирних ініціатив.

Дипломат додав, що до альянсу Трампа та Орбана може приєднатися Папа Римський. Під час нещодавнього візиту до Угорщини Франциск, за словами посла, висловив прихильність Будапешту. Поділяючи позицію щодо якнайшвидшого завершення війни, Угорщина сподівається, що Папа підтримає мирну угоду, проти якої виступають західні союзники НАТО.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп під час вересневої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським виявив зацікавленість до двох пунктів "Плану перемоги". 

А у Пентагоні почали неофіційні дискусії щодо плану дій Міністерства оборони США, якщо новообраний президент Дональд Трамп буде приймати небезпечні рішення. 

Дональд Трамп Папа Римський Угорщина війна в Україні США Віктор Орбан

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