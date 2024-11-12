Трам может сформировать политический альянс с Орбаном и Папой Римским — это помешает Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может сформировать политический альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Речь идет о территориальных уступках.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на дипломатов.

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Опасный альянс

Посол Венгрии в Ватикане Эдуард Габсбург-Лотринген считает, что союз Трампа, Орбана и Папы Франциска может вынудить Киев пойти на территориальные уступки, чтобы прекратить войну.

Он отметил, что Папа Римский активно поддерживает идею прекращения войны и, возможно, поддержит мирное соглашение, которое разработает новый альянс. Орбан и Франциск уже долгое время призывают к прекращению войны, особенно учитывая венгерскую диаспору в Украине, а также угрозы региональной безопасности, связанные с вторжением.

Габсбург-Лотринген подчеркнул, что отношения между США и Венгрией были на пике во время первого президентства Трампа, особенно в вопросах борьбы с нелегальной иммиграцией, поддержки традиционных семейных ценностей и мирных инициатив.

Дипломат добавил, что к альянсу Трампа и Орбана может присоединиться Папа Римский. Во время недавнего визита в Венгрию Франциск, по словам посла, выразил приверженность Будапешту. Разделяя позицию по скорейшему завершению войны, Венгрия надеется, что Папа поддержит мирное соглашение, против которого выступают западные союзники НАТО.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп во время сентябрьской встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским проявил интерес к двум пунктам "Плана победы".

А в Пентагоне начали неофициальные дискуссии по плану действий Министерства обороны США, если новоизбранный президент Дональд Трамп будет принимать опасные решения.