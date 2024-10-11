Зеленський зустрівся 11 жовтня з Папою Франциском

Володимир Зеленський з Папою Франциском. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану. Глава держави обговорив з Понтифіком питання повернення на Батьківщину захоплених російськими загарбниками українців.

Про це Зеленський написав у Telegram у п'ятницю, 11 жовтня.

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Загибель журналістки Вікторії Рощиної

"Для всіх нас в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії", — наголосив президент.

Зеленський підтвердив трагічну новину — вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Він додав, що для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель стала справжнім ударом.

Глава держави нагадав, що в російському полоні залишається ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території нашої держави. Є і звичайні люди, які просто були захоплені під час російської окупації.

Зустріч з Папою Франциском

У цьому контексті Зеленський наголосив, що питання повернення українських людей з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском.

"Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", — зазначив Зеленський.

Окрім того, глава держави розповів Понтифіку про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. В свою чергу, Зеленський запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.

Володимир Зеленський вітається з Папою Франциском. Фото: Офіс президента

Президент також розповів Папі Франциску, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти. Зокрема, кількість полонених жінок перевищує 400 осіб.

"Росія продовжує примусове переселення наших українських дітей — з одних окупованих районів в інші. А також продовжує депортувати наших українських дітей у Росію", — зауважив Зеленський.

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

Наприкінці зустрічі Папа подарував Зеленському бронзову табличку із зображенням квітки, що росте поруч із птахом, з написом "Мир — це тендітна квітка". Натомість Зеленський вручив Франциску картину "Різанина в Бучі. Історія Марічки".

Зеленський дарує картину Папі. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 10 жовтня Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент представив йому розгорнутий План перемоги України.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили український План перемоги та домовилися опрацювати його разом із союзниками.