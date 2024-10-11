Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський обговорив питання повернення полонених українців з Папою Франциском arrow

Зеленський обговорив питання повернення полонених українців з Папою Франциском

11 жовтня 2024 14:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський зустрівся 11 жовтня з Папою Франциском
Володимир Зеленський з Папою Франциском. Фото: Офіс президента
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці Ватикану. Глава держави обговорив з Понтифіком питання повернення на Батьківщину захоплених російськими загарбниками українців.

Про це Зеленський написав у Telegram у п'ятницю, 11 жовтня.

Читайте також:

Загибель журналістки Вікторії Рощиної

"Для всіх нас в Україні залишається надзвичайно болісними питаннями все, що стосується полонених і депортованих людей. Це дорослі та діти, багато цивільних, які зараз перебувають у тюрмах і таборах в Росії", — наголосив президент.

Зеленський підтвердив трагічну новину — вчора стало відомо, що в полоні в Росії загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Він додав, що для багатьох українських журналістів, які знали Вікторію, її загибель стала справжнім ударом. 

Глава держави нагадав, що в російському полоні залишається ще багато інших журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території нашої держави. Є і звичайні люди, які просто були захоплені під час російської окупації.

Зустріч з Папою Франциском

У  цьому контексті Зеленський наголосив, що питання повернення українських людей з полону було головним під час зустрічі з Папою Римським Франциском.

"Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців", — зазначив Зеленський.

Окрім того, глава держави розповів Понтифіку про роботу над реалізацією Формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. В свою чергу, Зеленський запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході. 

Зеленський і Папа Франциск
Володимир Зеленський вітається з Папою Франциском. Фото: Офіс президента

Президент також розповів Папі Франциску, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти. Зокрема, кількість полонених жінок перевищує 400 осіб.

"Росія продовжує примусове переселення наших українських дітей — з одних окупованих районів в інші. А також продовжує депортувати наших українських дітей у Росію", — зауважив Зеленський. 

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

Наприкінці зустрічі Папа подарував Зеленському бронзову табличку із зображенням квітки, що росте поруч із птахом, з написом "Мир — це тендітна квітка". Натомість Зеленський вручив Франциску картину "Різанина в Бучі. Історія Марічки".

зустріч з Папою
Зеленський дарує картину Папі. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 10 жовтня Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент представив йому розгорнутий План перемоги України.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили український План перемоги та домовилися опрацювати його разом із союзниками.  

Володимир Зеленський Папа Римський Україна полонені війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

15:32 Mercedes влетів у літню терасу кафе — у Києві сталася резонансна ДТП

15:25 Мобілізація в жовтні — з якими хворобами спини не призиватимуть

15:08 Хакери ГУР атакували російські інститути, де готують військових, — ЗМІ

15:04 Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання

14:57 Оренда квартири з твариною — яка вартість в Одесі

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:53 Прикордонники отримали ще 100 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

14:47 Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

14:43 Українські підлітки масово виїжджають за кордон — що пропонує Міносвіти

14:32 Житель Бахмута допомагав РФ захопити місто — як його покарають

14:31 В Одесі лікарка підробляла документи заради більшої зарплати — подробиці

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Text

13:26 Банки виплатять у 2025 році 50% податку на прибуток, — нардеп

Text

13:00 Масові скарги на роботу МСЕК та чи буде Путіна на саміті G20 — ефір день.LIVE

Text

12:36 Київ заборгував Нафтогазу мільярди гривень — екснардеп назвав суму

Text

12:09 Нардеп пояснив, як каратимуть держслужбовців за використання Telegram

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

10:51 Наредеп назвав причину смерті журналістки Вікторії Рощиної в Росії

Text

08:00 Підвищення податків та чи зайшли війська КНДР в Україну — ефір Ранок.LIVE

10 жовтня 2024
Text

21:41 Нардеп Волинець пропонує підвищити мінімальну зарплату у бюджеті-2025

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll