Зеленский встретился 11 октября с Папой Франциском

Владимир Зеленский с Папой Франциском. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана. Глава государства обсудил с Понтификом вопрос возвращения на Родину захваченных россиянами украинцев.

Об этом Зеленский написал в Telegram в пятницу, 11 октября.

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Гибель журналистки Виктории Рощиной

"Для всех нас в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами все, что касается пленных и депортированных людей. Это взрослые и дети, многие гражданские, которые сейчас находятся в тюрьмах и лагерях в России", — подчеркнул президент.

Зеленский подтвердил трагическую новость — вчера стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Он добавил, что для многих украинских журналистов, знавших Викторию, ее гибель стала настоящим ударом.

Глава государства напомнил, что в российском плену остаются еще многие другие журналисты, общественные деятели, руководители общин с оккупированной территории нашего государства. Есть и простые люди, которые просто были захвачены во время российской оккупации.

Встреча с Папой Франциском

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что вопрос возвращения украинских людей из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском.

"Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", — отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства рассказал понтифику о работе над реализацией Формулы мира, в частности о конференции о возвращении пленных и депортированных украинцев, которая состоится 30-31 октября в Канаде на уровне министров. Зеленский пригласил представителя Ватикана принять участие в этом мероприятии.

Владимир Зеленский здоровается с Папой Франциском. Фото: Офис президента

Президент также рассказал Папе Франциску, что в российском плену находятся раненые, тяжелобольные, женщины и дети. В частности, количество плененных женщин превышает 400 человек.

"Россия продолжает принудительное переселение наших украинских детей — из одних оккупированных районов в другие. А также продолжает депортировать наших украинских детей в Россию", — отметил Зеленский.

Президент акцентировал, что почти все возвращающиеся из плена нуждаются в медицинской помощи и длительной реабилитации.

В конце встречи Папа подарил Зеленскому бронзовую табличку с изображением растущего рядом с птицей цветка с надписью "Мир — это хрупкий цветок". В свою очередь, Зеленский вручил Франциску картину "Резня в Буче. История Марички".

Зеленский дарит картину Папе. Фото: Офис президента

Напомним, 10 октября Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент представил ему развернутый План победы Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Лидеры обсудили украинский План победы и договорились проработать его вместе с союзниками.