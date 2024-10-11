Зеленський прибув до Ватикану на зустріч із Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Папою Римським Франциском. Глава держави вже прибув до Ватикану.

Про це повідомляє AFP.

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Зеленський прибув до Ватикану, де має зустрітися з Папою Римським. Востаннє вони зустрічалися в Італії 14 червня поточного року під час саміту країн Групи семи.

Наразі невідомо про теми обговорення або порядок денний зустрічі.

Нагадаємо, 10 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави представив йому розгорнутий План перемоги України.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Лідери обговорили український План перемоги та домовилися опрацювати його разом із союзниками.