Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским

Зеленский прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским
В пятницу, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Франциском. Глава государства уже прибыл в Ватикан.
Об этом сообщает AFP.
Зеленский в Ватикане
Зеленский прибыл в Ватикан, где должен встретиться с Папой Римским. Последний раз они встречались в Италии 14 июня текущего года во время саммита стран Группы семи.
Пока неизвестно о темах обсуждения или повестке дня встречи.
Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства представил ему развернутый План победы Украины.
Ранее мы писали, что Зеленский встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Лидеры обсудили украинский План победы и договорились разработать его вместе с союзниками.
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