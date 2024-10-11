Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Римским Франциском. Глава государства уже прибыл в Ватикан.

Об этом сообщает AFP.

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Зеленский прибыл в Ватикан, где должен встретиться с Папой Римским. Последний раз они встречались в Италии 14 июня текущего года во время саммита стран Группы семи.

Пока неизвестно о темах обсуждения или повестке дня встречи.

Напомним, 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства представил ему развернутый План победы Украины.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Лидеры обсудили украинский План победы и договорились разработать его вместе с союзниками.