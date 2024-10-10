Зеленський назвав дату проведення наступного Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

У четвер, 10 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави представив йому розгорнутий План перемоги України.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

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"Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, План перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою так і в управлінні", — пояснив Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

Також президент відповів на питання щодо підготовки до майбутнього мирного саміту. За його словами, саміт планують провести у листопаді, де буде представлено узгоджений план.

"Наступний мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати — я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", — додав президент.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де його прийняв французький лідер Емманюель Макрон. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію, що країна нібито розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. Він спростував це.