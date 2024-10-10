Зеленский назвал дату проведения следующего Саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

В четверг, 10 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства представил ему развернутый План победы Украины.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

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"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, План победы, а также другие инициативы, как на поле боя так и в управлении", — пояснил Зеленский, передает корреспондент Укринформа.

Также президент ответил на вопросы подготовки к предстоящему мирному саммиту. По его словам, саммит планируется провести в ноябре, где будет представлен согласованный план.

"Следующий мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. Что касается точной даты — я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", — добавил президент.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где его принял французский лидер Эммануэль Макрон. Встреча прошла в Елисейском дворце.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что страна якобы рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии западного альянса. Он опроверг это.