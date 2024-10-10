Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі 10 жовтня

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де його прийняв французький лідер Емманюель Макрон. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.

Про це повідомило видання TF1info у четвер, 10 жовтня.

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Зустріч Зеленського та Макрона

Згідно з офіційною інформацією від офісу французького лідера, на зустрічі Макрон "знову підтвердить рішучість Франції продовжувати разом з усіма союзниками підтримку України й українського народу в довгостроковій перспективі".

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіра Стармера. Лідери обговорили український План перемоги.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що у п'ятницю, 11 жовтня, Папа Римський Франциск прийме Президента України Володимира Зеленського у Ватикані.