Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі 10 жовтня

Зеленський прибув до Франції на зустріч з Макроном
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де його прийняв французький лідер Емманюель Макрон. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці.
Про це повідомило видання TF1info у четвер, 10 жовтня.
Зустріч Зеленського та Макрона
Згідно з офіційною інформацією від офісу французького лідера, на зустрічі Макрон "знову підтвердить рішучість Франції продовжувати разом з усіма союзниками підтримку України й українського народу в довгостроковій перспективі".
Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіра Стармера. Лідери обговорили український План перемоги.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що у п'ятницю, 11 жовтня, Папа Римський Франциск прийме Президента України Володимира Зеленського у Ватикані.
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