Зеленский встретился с Макроном в Париже 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где его принял французский лидер Эммануэль Макрон. Встреча прошла в Елисейском дворце.

Об этом сообщило издание TF1info в четверг, 10 октября.

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Согласно официальной информации от офиса французского лидера, на встрече Макрон "вновь подтвердит решимость Франции продолжать вместе со всеми союзниками поддержку Украины и украинского народа в долгосрочной перспективе".

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Лидеры обсудили украинский План победы.

Напомним, СМИ писали, что в пятницу, 11 октября, Папа Римский Франциск примет Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикане.