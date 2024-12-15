Папа Римский помолился за украинцев и россиян, назвав братьями

Папа Римский назвал украинцев и россиян братьями во время молитвы
Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 декабря, помолился за "долгожданный мир для двух народов", имея в виду войну в Украине. Он назвал украинцев и россиян "братьями".
Об этом пишет Vatican News.
Заявление Папа Римского
Папа Римский, произнося молитву к "Пресвятой Богородице" сегодня высказался за "долгожданный мир для украинского народа и русского народа".
"Они братья, двоюродные братья. Пусть они найдут общий язык!. Война — это всегда поражение. Мир всему миру", — сказал он.
Напомним, в октябре Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским в Апостольском дворце Ватикана. Они обсуждали вопрос возвращения украинских военнопленных.
А издание The Independent писало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может сформировать политический альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.
Читайте Новини.LIVE!