Папа Римский помолился за украинцев и россиян, назвав братьями

Папа Римский. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск в воскресенье, 15 декабря, помолился за "долгожданный мир для двух народов", имея в виду войну в Украине. Он назвал украинцев и россиян "братьями".

Об этом пишет Vatican News.

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Папа Римский, произнося молитву к "Пресвятой Богородице" сегодня высказался за "долгожданный мир для украинского народа и русского народа".

"Они братья, двоюродные братья. Пусть они найдут общий язык!. Война — это всегда поражение. Мир всему миру", — сказал он.

Напомним, в октябре Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским в Апостольском дворце Ватикана. Они обсуждали вопрос возвращения украинских военнопленных.

А издание The Independent писало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может сформировать политический альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.