Папа Римський Франциск помолився за різдвяне перемир’я в Україні — до чого закликав

Папа Римський Франциск. Ілюстративне фото: EPA

Папа Римський Франциск у своїй недільній молитві напередодні Різдва звернувся із закликом припинити вогонь у всіх зонах бойових дій. Понтифік засудив жорстокі бомбардування шкіл і лікарень в Україні та Газі.

Про це повідомляє агентство AP.

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Понтифік висловив надію, що "зброя замовкне, а її замінять різдвяні колядки".

"Молімося за те, щоб на Різдво було припинено вогонь на всіх фронтах війни: в Україні, на Святій Землі, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", — зазначив Франциск.

Папа окремо згадав про Україну, яка "продовжує страждати через атаки на міста, школи, лікарні та церкви". Також йому завдає болю ситуація в Газі, де також обстрілюють школи і лікарні, а серед загиблих є діти.

Нагадаємо, напередодні Папа Римський, виголошуючи молитву до "Пресвятої Богородиці", назвав українців і росіян братами.

А видання The Independent писало, що новообраний президент США Дональд Трамп може сформувати політичний альянс з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і Папою Римським Франциском для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.