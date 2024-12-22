Папа Римский Франциск помолился за рождественское перемирие в Украине — к чему призывал

Папа Римский Франциск. Иллюстративное фото: EPA

Папа Римский Франциск в своей воскресной молитве в канун Рождества обратился с призывом прекратить огонь во всех зонах боевых действий. Понтифик осудил жестокие бомбардировки школ и больниц в Украине и Газе.

Об этом сообщает агентство AP.

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Понтифик выразил надежду, что "оружие умолкнет, а его заменят рождественские колядки".

"Молимся за то, чтобы на Рождество был прекращен огонь на всех фронтах войны: в Украине, на Святой Земле, на Ближнем Востоке и во всем мире", — отметил Франциск.

Папа отдельно упомянул об Украине, которая "продолжает страдать из-за атак на города, школы, больницы и церкви". Также ему причиняет боль ситуация в Газе, где также обстреливают школы и больницы, а среди погибших есть дети.

Напомним, накануне Папа Римский, произнося молитву к "Пресвятой Богородице", назвал украинцев и россиян братьями.

А издание The Independent писало, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может сформировать политический альянс с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.