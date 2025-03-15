Книга з архіву Ватикану знову привертає увагу до пророцтва Апокаліпсиса

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Здоров’я Папи Франциска призвело до відновлення інтересу до книги 900-річної давнини, відомої як "Пророцтво пап". У ній нібито передбачається, коли настане Апокаліпсис і навіть відомий письменник Ден Браун у своїх релігійно-пригодницьких романах згадує цю книгу, що зберігається у таємних архівах Ватикану.

Про чергову дату Судного дня інформує Euronews.

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Заключна частина пророцтв. Фото: Ліонська публічна бібліотека

"Пророцтво пап", а якщо бути точним, то "Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus" — або "Пророцтво святого архієпископа Малахії щодо верховних понтифіків", передрікає друге пришестя Ісуса Христа. По суті, це день, коли буде визначено, хто буде врятований, а хто відправиться до пекла.

Якщо вірити пророцтву, то саме у 2027 році станеться Судний день, в який людей будуть судити за їхні гріхи, а сам син Божий знищить Землю та Небо.

Цей твір 12-го століття, яку приписують ірландському єпископу Святому Малахію, знаходиться в секретних архівах Ватикану та був знайдений там ще у 1590 році бенедиктинським монахом Арнольдом Віном.

І хоча згадування цього історичного документа є у романах Дена Брауна, в романі Стіва Беррі "Третя таємниця" 2005 року та в романі Джеймса Роллінза "Ключ судного дня" 2009 року, проте ця тема піднята ЗМІ саме завдяки пророцтву, яке пов’язане зі здоров’ям Папи Франциска.

Книга містить серію латинських фраз у 112 таємничих розділах, які нібито передбачають долю католицьких пап, починаючи з Целестина II й закінчуючи нинішнім лідером Католицької церкви.

Один з уривків, який приписується батькові Сіксту V, говорить: "Ось серед знамення". Термін правління папи Сікста почався через 442 роки після правління першого папи, і цей уривок говорить про те, що він знаходиться в "середині" папської лінії — таким чином, вказуючи на те, що кінець світу настане через 442 роки, у 2027 році.

Останній уривок книги говорить: "Під час останнього гоніння на Святу Римську Церкву запанує Петро Римлянин, який пастиме свою паству серед багатьох скорбот, після чого місто з сімома пагорбами буде зруйноване, і страшний Суддя судитиме людей. Кінець".

Під "містом на семи пагорбах" мається на увазі Рим, і деякі тлумачать останній уривок як те, що Петро змінить Франциска на посту Папи через хворобу останнього, внаслідок чого Франциск стане останнім Папою.

Варто зазначити, що сучасні вчені заперечують походження тексту, стверджуючи, що книга — це просто таємнича підробка, створена з упереджених політичних мотивів.

Інші також посилаються на Біблію, яка спеціально застерігає від передбачення дати Апокаліпсису. Євангеліє від Матвія 24:36 говорить: "Про той день і годину ніхто не знає, ні Ангели небесні, ні Син, а тільки Отець один".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Зокрема, вони обговорили обмін полоненими.

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