Книга из архива Ватикана вновь привлекает внимание к пророчеству Апокалипсиса

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Здоровье Папы Франциска привело к возобновлению интереса к книге 900-летней давности, известной как "Пророчество пап". В ней якобы предсказывается, когда наступит Апокалипсис и даже известный писатель Дэн Браун в своих религиозно-приключенческих романах упоминает эту книгу, хранящуюся в тайных архивах Ватикана.

Об очередной дате Судного дня информирует Euronews.

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Заключительная часть пророчеств. Фото: Лионская публичная библиотека

"Пророчество пап", а если быть точным, то "Prophetia Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus" — или "Пророчество святого архиепископа Малахии относительно верховных понтификов", предрекает второе пришествие Иисуса Христа. По сути, это день, когда будет определено, кто будет спасен, а кто отправится в ад.

Если верить пророчеству, то именно в 2027 году произойдет Судный день, в который людей будут судить за их грехи, а сам сын Божий уничтожит Землю и Небо.

Это произведение 12-го века, которое приписывают ирландскому епископу Святому Малахию, находится в секретных архивах Ватикана и было найдено там еще в 1590 году бенедиктинским монахом Арнольдом Вином.

И хотя упоминание этого исторического документа есть в романах Дэна Брауна, в романе Стива Берри "Третья тайна" 2005 года и в романе Джеймса Роллинза "Ключ судного дня" 2009 года, однако эта тема поднята СМИ именно благодаря пророчеству, которое связано со здоровьем Папы Франциска.

Книга содержит серию латинских фраз в 112 таинственных главах, которые якобы предсказывают судьбу католических пап, начиная с Целестина II и заканчивая нынешним лидером Католической церкви.

Один из отрывков, который приписывается отцу Сиксту V, гласит: "Вот среди знамений". Срок правления папы Сикста начался через 442 года после правления первого папы, и этот отрывок говорит о том, что он находится в "середине" папской линии - таким образом, указывая на то, что конец света наступит через 442 года, в 2027 году.

Последний отрывок книги гласит: "Во время последнего гонения на Святую Римскую Церковь воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою паству среди многих скорбей, после чего город с семью холмами будет разрушен, и страшный Судья будет судить людей. Конец".

Под "городом на семи холмах" имеется в виду Рим, и некоторые толкуют последний отрывок как то, что Петр сменит Франциска на посту Папы из-за болезни последнего, в результате чего Франциск станет последним Папой.

Стоит отметить, что современные ученые отрицают происхождение текста, утверждая, что книга - это просто таинственная подделка, созданная по предвзятым политическим мотивам.

Другие также ссылаются на Библию, которая специально предостерегает от предсказания даты Апокалипсиса. Евангелие от Матфея 24:36 гласит: "О том дне и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец один".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. В частности, они обсудили обмен пленными.

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