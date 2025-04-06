Папа Римский Франциск впервые появился на публике после выписки из больницы 6 апреля - что сказал

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

В воскресенье, 6 апреля, Папа Римский Франциск впервые выступил на публике после выписки из больницы. Он поздравил верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

Об этом пишет Reuters.

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Находясь в кресле колесном и получая кислород через небольшую трубку под носом, 88-летний понтифик обратился к присутствующим с коротким сообщением.

"Счастливого воскресенья всем. Большое вам спасибо", — сказал он.

Это было его первое появление на публике с 23 марта, когда он покинул римскую больницу Джемелли после более пяти недель лечения от двусторонней пневмонии. Во время госпитализации состояние Папы было критическим; врачи даже рассматривали возможность прекращения лечения, чтобы позволить ему мирно уйти из жизни.

Но после лечения от двусторонней пневмонии врачи назначили Папе два месяца отдыха. Пока неизвестно, сможет ли он возглавить пасхальные празднования 20 апреля.