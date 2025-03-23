Папа Римський Франциск зʼявився на публіці після хвороби — відео

Папа Франциск показує великий палець натовпу біля римської лікарні. Фото: Reuters

Папа Франциск повернувся до Ватикану після п’яти тижнів лікування в римській лікарні Джемеллі, де він боровся з двосторонньою пневмонією. Під час госпіталізації медики повідомляли про два критичні епізоди, коли життя понтифіка було під загрозою.

Про це пише CNN.

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Понтифік був виписаний з лікарні в неділю, 23 березня, після того, як його стан стабілізувався, і він може продовжити відновлення вдома в резиденції Casa Santa Marta.

Перед поверненням до Ватикану він уперше з’явився на публіці після хвороби — помахав рукою та показав жест "палець угору" з балкона лікарні. Хоча понтифік виглядав ослабленим і говорив із труднощами, він подякував присутнім і благословив їх.

Також Папа відвідав базиліку Санта-Марія-Маджоре, де поклав квіти перед іконою Марії Салус Популі Романі. Це місце має для нього особливе значення — зазвичай він молиться там перед і після закордонних поїздок або після лікування.

Нагадаємо, що Папу Франциска госпіталізували 14 лютого з важкою респіраторною інфекцією. Він провів у лікарні 38 днів, а медики повідомляли про два критичні епізоди, коли його життя було під загрозою. Тепер для повного відновлення йому знадобиться щонайменше два місяці.

Також ми писали, що здоров’я Папи Франциска призвело до відновлення інтересу до книги 900-річної давнини, відомої як "Пророцтво пап".