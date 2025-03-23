Папа Римский Франциск появился на публике после болезни — видео

Папа Франциск показывает большой палец толпе возле римской больницы. Фото: Reuters

Папа Франциск вернулся в Ватикан после пяти недель лечения в римской больнице Джемелли, где он боролся с двусторонней пневмонией. Во время госпитализации медики сообщали о двух критических эпизодах, когда жизнь понтифика была под угрозой.

Об этом пишет CNN.

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Понтифик был выписан из больницы в воскресенье, 23 марта, после того, как его состояние стабилизировалось и он может продолжить восстановление дома в резиденции Casa Santa Marta.

Перед возвращением в Ватикан он впервые появился на публике после болезни — помахал рукой и показал жест "палец вверх" с балкона больницы. Хотя понтифик выглядел ослабленным и говорил с трудом, он поблагодарил присутствующих и благословил их.

Также Папа посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, где возложил цветы перед иконой Марии Салус Попули Романи. Это место имеет для него особое значение — обычно он молится там перед и после зарубежных поездок или после лечения.

Напомним, что Папу Франциска госпитализировали 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией. Он провел в больнице 38 дней, а медики сообщали о двух критических эпизодах, когда его жизнь была под угрозой. Теперь для полного восстановления ему понадобится минимум два месяца.

Также мы писали, что здоровье Папы Франциска привело к возобновлению интереса к книге 900-летней давности, известной как "Пророчество пап".