У Папи Римського погіршився стан здоров'я — що кажуть у Ватикані

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

У Папи Римського Франциска раптово погіршився стан здоров'я, і йому знадобилася штучна вентиляція легень. У нього стався бронхоспазм, що ускладнило дихання.

Про це повідомила пресслужба Ватикану.

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Як відомо, ввечері 28 лютого у Папи Франциска стався бронхоспазм, який ускладнив йому дихання. Через це знадобилася механічна вентиляція легень.

"Це викликало епізод блювоти, що призвело до того, що він трохи вдихнув і трапилось раптове погіршення його респіраторного стану", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики очистили його дихальні шляхи, і під час проведення процедури він залишався у свідомості. Понтифік перебуває під наглядом лікарів, а прогнози щодо його стану "залишаються стриманими".

"Знадобиться орієнтовано від 24 до 48 годин, аби мати можливість оцінити клінічний стан Папи після одиничного епізоду бронхоспазму. Завдяки неінвазивній штучній вентиляції показники кисню повернулися до рівня, подібного до того, що був до нападу", — додали у пресслужбі.

До слова, Папу Римського госпіталізували до лікарні 14 лютого для лікування бронхіту. У Ватині тоді повідомили, що йому у 21 рік видалили частину легені, і після цього він має проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, 25 лютого джерела у Ватикані заявили, що Папі Франциску залишилося 72 години. Його стан ускладнюється через тривалу дихальну недостатність.

Додамо, наприкінці грудня 2024 року понтифік сказав, що приїде до України, але дата візиту невідома.