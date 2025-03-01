У Папы Римского ухудшилось состояние здоровья — что говорят в Ватикане

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

У Папы Римского Франциска внезапно ухудшилось состояние здоровья, и ему понадобилась искусственная вентиляция легких. У него произошел бронхоспазм, что затруднило дыхание.

Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

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Как известно, вечером 28 февраля у Папы Франциска произошел бронхоспазм, который затруднил ему дыхание. Из-за этого понадобилась механическая вентиляция легких.

"Это вызвало эпизод рвоты, что привело к тому, что он немного вдохнул и случилось внезапное ухудшение его респираторного состояния", — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики очистили его дыхательные пути и во время проведения процедуры он оставался в сознании. Понтифик остается под наблюдением врачей, а прогнозы относительно его состояния "остаются сдержанными".

"Понадобится ориентировочно от 24 до 48 часов, чтобы иметь возможность оценить клиническое состояние Папы после единичного эпизода бронхоспазма. Благодаря неинвазивной искусственной вентиляции показатели кислорода вернулись к уровню, подобному тому, что был до приступа", — добавили в пресс-службе.

К слову, Папу Римского госпитализировали в больницу 14 февраля для лечения бронхита. В Ватине тогда сообщили, что ему в 21 год удалили часть легкого и после этого он имеет проблемы со здоровьем.

Напомним, 25 февраля источники в Ватикане заявили, что Папе Франциску осталось 72 часа. Его состояние осложняется из-за длительной дыхательной недостаточности.

Добавим, в конце декабря 2024 года понтифик сказал, что приедет в Украину, но дата визита неизвестна.