Папа Римский на Пасху вспомнил о войне в Украине

Папа Римский. Фото: Reuters

Папа Римский Франциск во время своей Пасхальной речи вспомнил об Украине. Он выразил надежду на успешные переговоры по установлению мира.

Об этом пишет Vatican News.

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Папу Римского вывезли на балкон базилики Святого Петра, где он поздравил верующих с Пасхой.

"Братья и сестры, с Пасхой", — сказал он.

Остальную часть речи по состоянию здоровья за него прочитал церемониймейстер папских богослужений Диего Равелли.

"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", — отметил он.

Напомним, Папа Римский болел пневмонией. После пяти недель лечения он впервые появился на публике в конце марта.

Также он отказался от встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время пребывания чиновника в Ватикане.