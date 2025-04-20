Папа Римский на Пасху вспомнил о войне в Украине

Папа Римский во время Пасхальной речи вспомнил об Украине
Папа Римский Франциск во время своей Пасхальной речи вспомнил об Украине. Он выразил надежду на успешные переговоры по установлению мира.
Об этом пишет Vatican News.
Папа Римский о войне в Украине
Папу Римского вывезли на балкон базилики Святого Петра, где он поздравил верующих с Пасхой.
"Братья и сестры, с Пасхой", — сказал он.
Остальную часть речи по состоянию здоровья за него прочитал церемониймейстер папских богослужений Диего Равелли.
"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", — отметил он.
Напомним, Папа Римский болел пневмонией. После пяти недель лечения он впервые появился на публике в конце марта.
Также он отказался от встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время пребывания чиновника в Ватикане.
Читайте Новини.LIVE!