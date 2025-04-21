Папа Римський помер 21 квітня — що про нього відомо та які заяви про Україну робив

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

У понеділок, 21 квітня, на 88 році життя помер Папа Римський Франциск. Це сталося після тривалого лікування від пневмонії. Напередодні смерті, під час своєї Великодньої промови, Папа Римський згадав про Україну.

Новини.LIVE розповідають, хто такий Папа Римський та, що він говорив про Україну.

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Смерть Папи Римського — біографія

Папа Римський Франциск народився 17 грудня 1936 року у Буенос-Айресі в сім'ї італійських мігрантів. Він був старшим із п'яти дітей.

Він був обраний папою на конклаві 2013 року. Перший понтифік-єзуїт. Прийняв ім'я на честь Франциска Ассизького. У миру — Хорхе Маріо Берґольйо (ісп. Jorge Mario Bergoglio). Він є прихильником корпоратизму та християнського соціалізму. Марксизм заперечує.

Його батько Хосе Франсіско Бергольйо походив із Портакомаро (області П'ємонту), емігрував до Аргентини через прихід до влади в Італії фашистів. Працював бухгалтером на залізниці. 12 грудня 1935 року Хосе Франсіско одружився з уродженкою Буенос-Айреса Регіною Марією Сіворі, батьки якої також походять з Італії.

Закінчивши середньо-спеціальну індустріальну школу за фахом хіміка, Папа Римський Франциск працював у лабораторії Hickethier-Bachmann, де займався контролем за відповідністю харчових продуктів санітарним нормам.

У віці 21 року майбутній Папа вступив до семінарії у буенос-айреському районі Вілья-Девото. 11 березня 1958 року вступив до ордену єзуїтів і отримав гуманітарну освіту в навчальних закладах ордену. Після двох років новіціату закінчив навчання у Сантьяго-де-Чилі, де також вивчав гуманітарні науки.

З 1964 по 1966 роки Папа Римський був викладачем літератури та психології у колегії Непорочної в Санта-Фе і колегії Спасителя у Буенос-Айресі.

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Релігійна кар'єра Папи Римського

Як відомо, Папа Франциск став священник через невдалу любов. У 12-13 років Хорхе Маріо Берґольйо був закоханий в дівчину Амалію. Тоді майбутні Папа сказав: "Якщо не одружусь на тобі, стану священиком". За словами Амалії, вони розійшлись через незгоду батьків дівчини на їхню дружбу.

У грудні 1969 року Папа Франциск був висвячений на священника єпископом Рамоном Хосе Кастельяно, після чого продовжив навчання в Іспанії. Папа Франциск був магістром новіціату Вілья-Баріларі, професором богословського факультету, радником єзуїтської провінції та ректором Вищої колегії святого Йосифа в Сан-Мігелі, провінційним настоятелем Аргентини (1973–79).

Після перебування в Німеччині став духівником колегії Спасителя у Кордові, а потім знову ректором Вищої колегії святого Йосифа в Сан-Мігелі.

На консисторії, що відбулася у лютому 2001 року, Папа Іван Павло II надав архієпископові Берґольйо сан кардинала-пресвітера з титулом римської церкви Сан-Роберто Белларміно.

Франциск юрав участь у Конклаві 2005 року, під час якого називався одним із папабілів. Під час голосування він був основним конкурентом Йозефа Ратцингера: у передостанньому турі отримав 40 голосів кардиналів зі 114 присутніх. Проте вже у наступному турі за нього проголосувало 26 кардиналів, і папою було обрано Ратцингера.

У 2005—2011 роках, упродовж двох каденцій, кардинал Берґольйо був головою єпископської конференції Аргентини.

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Папство Франциска

13 березня 2013 року Франциск був обраний 266-м Папою Римським. Сем тоді він і взяв тронне ім'я Франциск на честь засновника ордену францисканців Франциска Ассізького. Це ім'я досі не використовувалося, таким чином він став першим після папи Ландона у 913 році, хто обрав собі нове ім'я.

Близько 20:22 за місцевим часом, після завершення конклаву, папа Франциск вийшов на середній балкон Собору святого Петра одягнутий у білу сутану без моцетти та виступив зі своєю першою промовою.

Папа Франциск і Україна — його заяви та ставлення

Варто зазначити, що Папа Римський Франциск був вихованцем українського священника. У квітні 2016 року він ініціював збір усіма європейськими католицькими церквами пожертв для біженців із Донбасу.

У січні 2018 року, під час зустрічі з українськими вірянами у Соборі Святої Софії в Римі Папа Франциск сказав, що кожного вечора молиться українською.

У липні 2019 року у Ватикані відбулася зустріч Папи Римського Франциска з митрополитами Української греко-католицької церкви. Тоді він сказав, що Україна переживає "важку та делікатну" ситуацію, маючи на увазі війну РФ проти України, що розпочалася у 2014 році.

8 лютого 2020 року у Ватикані відбулась аудієнція президента України Володимира Зеленського та Першої леді Олени Зеленської з Папою Франциском. Зеленський запросив Папу відвідати Україну. Тоді Папа Франциск назвав Зеленського "президентом миру".

У 2022 році, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Папа Франциск підтримав український народ. На початку березня Папа Франциск відправив двох високопоставлених кардиналів із допомогою в Україну.

У березні 2022 року коментуючи бої за Маріуполь, Франциск заявив, що місто, яке має ім'я Діви Марії стало "містом-мучеником лютої війни, яка спустошує Україну".

У квітні 2022 року Папа Франциск засудив злочини РФ в Бучі та підняв український прапор.Зокрема, 15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п’ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення.

У травні 2022 року Папа Франциск провів поговорив з Патріархом Московським Кирилом. Ця розмова мала на меті вплинути на припинення повномасштабної війни РФ проти України.

9 березня 2024 року стало відомо, що в лютому в одному з інтерв'ю швейцарській компанії RSI Франциск сказав, що Україна повинна "мати відвагу підняти білий прапор" та почати переговори з Росією. Згодом у Ватикані виправдались за слова Франциска, заявивши, що він мав на увазі не капітуляцію, а переговори.

У 2024 році у Великодньому посланні Папа Римський закликав Росію та Україну до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

Також напередодні своєї смерті, 20 квітня 2025 року, Папа Римський Франциск під час своєї Великодньої промови згадав про Україну. Він висловив надію на успішні переговори щодо встановлення миру.

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Що відбуватиметься після смерті Папи Римського

Отже, після того як камерленг офіційно засвідчить смерть Папи, починається період Sede vacante — вакантного престолу, що триває до виборів нового понтифіка.

Після того як фізичну смерть Папи Римського засвідчать лікарі, за звичаєм відбувається обряд, що підтверджує смерть юридично. Кардинал має лише тричі покликати померлого його хресним ім'ям у присутності папського церемоніймейстера, прелатів, секретаря та канцлера Апостольської палати. Якщо Папа не відгукнувся, кардинал-камерленг вимовляє фразу на латині: "Vere Papa mortuus est", після чого камерленг ламає перстень рибалки, що символізує завершення правління Папи Римського.

Саме з цього моменту починається період Sede Vacante, протягом якого Святий Престол лишається не зайнятим до закінчення виборів нового папи.

Після смерті Папи Римського починається дев’ятиденний траурний період Novendiales, який супроводжується месами-реквіємами та спеціальними службами по всьому католицькому світу.

Після смерті понтифіка Ватикан входить у перехідний період, коли керівництво Католицькою церквою тимчасово передається Колегії кардиналів. Однак важливі рішення не ухвалюються до моменту обрання нового Папи.

Через два-три тижні після похорону кардинали збираються на конклав у Сикстинській капелі. У голосуванні можуть брати участь лише кардинали віком до 80 років — приблизно 120 осіб. Процес голосування суворо конфіденційний.

Кожен кардинал пише ім’я обраного кандидата на папері та кладе бюлетень у чашу на вівтарі. Якщо жоден кандидат не набирає двох третин голосів, голосування повторюється. За день може пройти до чотирьох турів.

Новий Папа, який обирає папське ім’я одягає білу сутану та вперше виходить до людей на балкон. Він звертається з благословенням.

Нагадаємо, що напередодні смерті Папа Франциск відмовився від зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом через стан здоров'я.

А вже 21 квітня стало відомо, що Папа Римський Франциск помер на 88 році життя.