Папа Римский умер 21 апреля — что о нем известно и какие заявления об Украине делал

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

В понедельник, 21 апреля, на 88-м году жизни, скончался Папа Римский Франциск. Это произошло после длительного лечения от пневмонии. Накануне смерти, во время своей Пасхальной речи, Папа Римский вспомнил об Украине.

Новини.LIVE рассказывают, кто такой Папа Римский и что он говорил об Украине.

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Смерть Папы Римского — биография

Папа Римский Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, в семье итальянских мигрантов. Он был старшим из пяти детей.

Он был избран папой на конклаве 2013 года. Первый понтифик-иезуит. Принял имя в честь Франциска Ассизского. В миру — Хорхе Марио Бергольо (исп. Jorge Mario Bergoglio). Он является сторонником корпоратизма и христианского социализма. Марксизм отрицает.

Его отец Хосе Франсиско Бергольо родом из Портакомаро (области Пьемонта), эмигрировал в Аргентину из-за прихода в Италии к власти фашистов. Работал бухгалтером на железной дороге. 12 декабря 1935 года Хосе Франсиско женился на уроженке Буэнос-Айреса Регине Марией Сивори, родители которой также родом из Италии.

Окончив средне-специальную индустриальную школу по специальности химика, Папа Римский Франциск работал в лаборатории Hickethier-Bachmann, где занимался контролем за соответствием пищевых продуктов санитарным нормам.

В возрасте 21 года будущий Папа поступил в семинарию в буэнос-Айресском районе Вилья-Девото. 11 марта 1958 года вступил в орден иезуитов и получил гуманитарное образование в учебных заведениях ордена. После двух лет новициата окончил обучение в Сантьяго-де-Чили, где также изучал гуманитарные науки.

С 1964 по 1966 год Папа Римский был преподавателем литературы и психологии в коллегии Непорочной в Санта-Фе и коллегии Спасителя в Буэнос-Айресе.

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Религиозная карьера Папы Римского

Как известно, Папа Франциск стал священником из-за неудачной любви. В 12-13 лет Хорхе Марио Бергольо был влюблен в девушку Амалию. Тогда будущий Папа сказал: "Если не женюсь на тебе, стану священником". По словам Амалии, они разошлись из-за несогласия родителей девушки на их дружбу.

В декабре 1969 года Папа Франциск был рукоположен в священники епископом Рамоном Хосе Кастельяно, после чего продолжил обучение в Испании. Папа Франциск был магистром новициата Вилья-Барилари, профессором богословского факультета, советником иезуитской провинции и ректором Высшей коллегии святого Иосифа в Сан-Мигеле, провинциальным настоятелем Аргентины (1973-1979).

После пребывания в Германии стал духовником коллегии Спасителя в Кордове, а затем снова ректором Высшей коллегии святого Иосифа в Сан-Мигеле.

На консистории, состоявшейся в феврале 2001 года, Папа Иоанн Павел II предоставил архиепископу Бергольо сан кардинала-пресвитера с титулом римской церкви Сан-Роберто Беллармино.

Франциск участвовал в Конклаве 2005 года, во время которого назывался одним из папабилей. Во время голосования он был основным конкурентом Йозефа Ратцингера: в предпоследнем туре получил 40 голосов кардиналов из 114 присутствующих. Однако уже в следующем туре за него проголосовало 26 кардиналов, и папой был избран Ратцингер.

В 2005-2011 годах, в течение двух каденций, кардинал Бергольо был председателем епископской конференции Аргентины.

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Папство Франциска

13 марта 2013 года Франциск был избран 266-м Папой Римским. Именно тогда он и взял тронное имя Франциск в честь основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского. Это имя до сих пор не использовалось, таким образом он стал первым после папы Ландона в 913 году, кто выбрал себе новое имя.

Около 20:22 по местному времени, после завершения конклава, папа Франциск вышел на средний балкон Собора святого Петра одетый в белую сутану без моцетты и выступил со своей первой речью.

Папа Франциск и Украина — его заявления и отношение

Стоит отметить, что Папа Римский Франциск был воспитанником украинского священника. В апреле 2016 года он инициировал сбор всеми европейскими католическими церквями пожертвований для беженцев из Донбасса.

В январе 2018 года, во время встречи с украинскими верующими в Соборе Святой Софии в Риме, Папа Франциск сказал, что каждый вечер молится на украинском.

В июле 2019 года в Ватикане состоялась встреча Папы Римского Франциска с митрополитами Украинской греко-католической церкви. Тогда он сказал, что Украина переживает "тяжелую и деликатную" ситуацию, имея в виду войну РФ против Украины, начавшуюся в 2014 году.

8 февраля 2020 года в Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Папой Франциском. Зеленский пригласил Папу посетить Украину. Тогда Папа Франциск назвал Зеленского "президентом мира".

В 2022 году, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, Папа Франциск поддержал украинский народ. В начале марта Папа Франциск отправил двух высокопоставленных кардиналов с помощью в Украину.

В марте 2022 года, комментируя бои за Мариуполь, Франциск заявил, что город, который носит имя Девы Марии, стал "городом-мучеником лютой войны, которая опустошает Украину".

В апреле 2022 года Папа Франциск осудил преступления РФ в Буче и поднял украинский флаг. 15 апреля 2022 года, во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу, Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

В мае 2022 года Папа Франциск поговорил с Патриархом Московским Кириллом. Этот разговор имел целью повлиять на прекращение полномасштабной войны РФ против Украины.

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в одном из интервью швейцарской компании RSI Франциск сказал, что Украина должна "иметь отвагу поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией. Впоследствии в Ватикане оправдались за слова Франциска, заявив, что он имел в виду не капитуляцию, а переговоры.

В 2024 году в Пасхальном послании Папа Римский призвал Россию и Украину к обмену пленными по формуле "всех на всех".

Также накануне своей смерти, 20 апреля 2025 года, Папа Римский Франциск во время своей Пасхальной речи вспомнил об Украине. Он выразил надежду на успешные переговоры по установлению мира.

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Что будет происходить после смерти Папы Римского

Итак, после того как камерленг официально засвидетельствует смерть Папы, начинается период Sede vacante — вакантного престола, который длится до выборов нового понтифика.

После того как физическую смерть Папы Римского засвидетельствуют врачи, по обычаю происходит обряд, подтверждающий смерть юридически. Кардинал должен лишь трижды позвать умершего его крестным именем в присутствии папского церемониймейстера, прелатов, секретаря и канцлера Апостольской палаты. Если Папа не откликнулся, кардинал-камерленг произносит фразу на латыни: "Vere Papa mortuus est", после чего камерленг ломает перстень рыбака, что символизирует завершение правления Папы Римского.

Именно с этого момента начинается период Sede Vacante, в течение которого Святой Престол остается незанятым до окончания выборов нового папы.

После смерти Папы Римского начинается девятидневный траурный период Novendiales, который сопровождается мессами-реквиемами и специальными службами по всему католическому миру.

После смерти понтифика Ватикан входит в переходный период, когда руководство Католической церковью временно передается Коллегии кардиналов. Однако важные решения не принимаются до момента избрания нового Папы.

Через две-три недели после похорон кардиналы собираются на конклав в Сикстинской капелле. В голосовании могут участвовать только кардиналы в возрасте до 80 лет — примерно 120 человек. Процесс голосования строго конфиденциальный.

Каждый кардинал пишет имя избранного кандидата на бумаге и кладет бюллетень в чашу на алтаре. Если ни один кандидат не набирает двух третей голосов, голосование повторяется. За день может пройти до четырех туров.

Новый Папа, который выбирает папское имя, надевает белую сутану и впервые выходит к людям на балкон. Он обращается с благословением.

Напомним, что накануне смерти Папа Франциск отказался от встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом из-за состояния здоровья.

А уже 21 апреля стало известно, что Папа Римский Франциск умер на 88-м году жизни.