Помер Папа Римський Франциск — Ватикан підтвердив смерть

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

У Ватикані помер Папа Римський Франциск. Папі було 88 років.

Про смерть понтифіка повідомив офіційний акаунт Святого Престолу у соцмережі X.

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Перед смертю Франциск мав провести особисту зустріч із віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом, але цього не сталося. Після чого узяв участь у великодній месі на площі Святого Петра, де звернувся до вірян із традиційним святковим привітанням.

Наразі Ватикан не надав подробиць щодо обставин смерті Папи. Очікується, що найближчим часом буде оприлюднено офіційну заяву з боку Апостольської столиці. Також найближчим часом має бути скликано конклав для обрання нового Глави Римсько-католицької церкви.

Франциск, у миру Хорхе Маріо Бергольйо, став Папою у 2013 році після зречення Бенедикта XVI. Він став першим Папою з Латинської Америки та першим єзуїтом на цьому посту.

Нагадаємо, Папа Римський під час Великодньої промови заговорив про Україну.

Додамо, що у Папи Римського були проблеми зі здоров'ям — у нього була ниркова та дихальна недостатність, а також низка інших захворювань. Хоча йому пророкували швидку смерть, все ж таки 6 квітня він вперше після звістки про хворобу виступав перед вірянами.