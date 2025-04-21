Умер Папа Римский Франциск — Ватикан подтвердил смерть

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

В Ватикане умер Папа Римский Франциск. Папе было 88 лет.

О смерти понтифика сообщил официальный аккаунт Святого Престола в соцсети X.

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Перед смертью Франциск должен был провести личную встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом, но этого не произошло. После чего принял участие в пасхальной мессе на площади Святого Петра, где обратился к верующим с традиционным праздничным поздравлением.

Пока Ватикан не предоставил подробностей относительно обстоятельств смерти Папы. Ожидается, что в ближайшее время будет обнародовано официальное заявление со стороны Апостольской столицы. Также в ближайшее время должен быть созван конклав для избрания нового Главы Римско-католической церкви.

Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, стал Папой в 2013 году после отречения Бенедикта XVI. Он стал первым Папой из Латинской Америки и первым иезуитом на этом посту.

Напомним, Папа Римский во время Пасхальной речи заговорил об Украине.

Добавим, что у Папы Римского были проблемы со здоровьем — у него была почечная и дыхательная недостаточность, а также ряд других заболеваний. Хотя ему предсказывали скорую смерть, все же 6 апреля он впервые после известия о болезни выступал перед верующими.