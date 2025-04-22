Смерть Папы Римского - кто возглавляет рейтинг преемников

Тело Папы Франциска помещают в открытый гроб во время обряда объявления смерти в Ватикане. Фото: Reuters

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Пока точно неизвестно, кто может стать преемником понтифика, однако среди кандидатов уже есть лидер.

Об этом информирует "ТСН".

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Кто станет новым Папой Римским — что известно

Итак, на платформе предсказаний Polymarket Кардинал Пьетро Паролин лидирует в рейтинге вероятных преемников Папы Римского.

Сейчас продолжаются активные обсуждения относительно того, кто же возглавит Католическую церковь после смерти Папы Римского Франциска.

Следовательно, вопрос "Кто будет следующим Папой?" собрал более чем 2,8 миллиона долларов объема ставок, свидетельствуя о высоком интересе к теме.

Сейчас самым вероятным кандидатом пользователи считают:

Пьетро Паролин (госсекретарь Ватикана) — 37%;

Луис Антонио Тагле (кардинал с Филиппин) — 26,8%;

Петер Эрде (архиепископ Будапешта) — 7,6%;

Питер Терксон (кардинал из Ганы) — 6,8%.

Заметим, что график показывает резкий рост интереса к кандидатам за последние сутки. Это может свидетельствовать о появлении новых слухов или закулисных сигналов из Ватикана.

Отметим, что Polymarket позволяет пользователям со всего мира делать ставки на события будущего. Этот рынок предсказания не только финансовый, но и социально-информационный. Ведь он отражает настроения активной части общества в режиме реального времени.

Что известно о лидере среди возможных преемников Папы Римского

Кардинал Пьетро Паролин (70 лет) — с 2013 года является государственным секретарем Ватикана. Он в основном известен своей дипломатической деятельностью, в частности в переговорах с Китаем.

Стоит заметить, что в 2024 году он посещал Украину и обсуждал с главой государства Владимиром Зеленским обмен военнопленными и возвращение тел погибших украинских защитников.

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.

Впоследствии стало известно о причине смерти Франциска. Как известно, смерть Папы Римского была спровоцирована инсультом.