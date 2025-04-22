Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Это может произойти в Ватикане.
Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.
Зеленский может встретиться с Трампом
Президент Украины планирует ехать на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане. Туда же приедет и американский президент Дональд Трамп.
Там политики могут встретиться.
Напомним, что в понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.
Впоследствии стало известно о причине смерти Франциска. Как известно, смерть Папы Римского была спровоцирована инсультом.
Читайте Новини.LIVE!