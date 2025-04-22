Зустріч США з Україною та європейськими союзниками у Лондоні — деталі

Зустріч США, України та Європи у Лондоні — що відомо про мету
У середу, 23 квітня, США, Україна та європейські союзники зустрінуться у Лондоні для обговорення мирного плану. Адже президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди щодо припинення війни в Україні.
Про деталі майбутньої зустрічі інформує Bloomberg.
Зустріч США, України та Європи — що відомо
Відтак, 23 квітня, США проведуть переговори в Лондоні з українськими та європейськими офіційними особами, оскільки президент Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди, щоб зупинити повномасштабну війну Росії проти України.
Очікується, що державний секретар США Марко Рубіо і спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог зустрінуться з міністрами закордонних справ і радниками з національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії та України.
За даними Bloomberg, ця зустріч має стати продовженням зустрічей у Парижі минулого тижня, де США поділилися пропозиціями щодо припинення вогню та укладення мирної угоди між Росією та Україною.
Зазначається, що США готові послабити санкції проти Москви й визнати контроль Росії над українським чорноморським півостровом Крим як частину угоди.
Відтак, пропозиція США фактично заморозить лінію фронту у війні, яка триває вже четвертий рік. А Росія збереже фактичний контроль над більшістю інших територій на сході та півдні України, які зараз окуповані її військами.
Водночас мета України щодо вступу до НАТО також буде знята з порядку денного. Хоча за словами людей, знайомих з ходом переговорів, будь-яка угода повинна містити гарантії безпеки для Києва, щоб забезпечити її виконання.
Нагадаємо, що президент Зеленський оголосив про початок переговорів про мир у новому форматі, які відбудуться 23 квітня.
Своєю чергою, Трамп сказав, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди" вже цього тижня.
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