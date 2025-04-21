Коли Трамп розповість про мирну угоду для України та РФ - відомий термін

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди". Це може статися вже цього тижня.

Про це американський президент заявив під час зустрічі із журналістами у понеділок, 21 квітня.

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Лідер США наголосив, що до цього було проведено хороші зустрічі із Україною та США.

"Я розповім вам усі подробиці протягом наступних трьох днів. Але в нас були дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. У нас були дуже хороші зустрічі, насправді, і щодо Ірану. Подивимося, що з цього вийде", — сказав президент Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у коментарі американським ЗМІ висловив упевненість, що за його участі мирна угода між Києвом і Москвою може бути досягнута у дуже стислі терміни.

Також ми писали, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.